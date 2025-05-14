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İHA

Türkiye, Katoliklerin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Hristiyan alemi için büyük önemi olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü, Mayıs ayının sonunda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Konsile katılıp katılmayacağı merak konusu olan Papa 14. Leo, ilk yaklaşık 4 bin gazeteciye verdiği açıklamada, konsile katılmak üzere hazırlandıklarını açıkladı.

Papa'nın İznik'e gelmesi halinde, bu ziyaret yeni papanın ilk yurt dışı seyahati sayılacak.

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BAZİLİKA MÜZESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Papa 14. Leo'nun İznik'i de ziyaret etmesi beklenirken İznik Bazilika Müzesi, drone ile görüntülendi.

Papa Leo'nun resmi ziyareti çerçevesinde incelemede bulunacağı bazilikanın kıyısında özel bir ziyaret platformu inşa edildi.