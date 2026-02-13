Ramazan 2026 Ümmete Emanet: Misder, Dünyanın Dört Bir Yanına İyilik Taşıyor

Bu mübarek ayın bereketini mazlum coğrafyalara ulaştırmak isteyen Misder, 2026 yılı için hazırladığı dev yardım organizasyonuyla gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. "Ramazan Ümmete Emanettir" sloganıyla yola çıkan dernek, Gazze’den Afrika’ya, Anadolu’nun en ücra köşelerinden yetimhanelere kadar geniş bir sahada insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Gazze: Açlık ve Susuzlukla Mücadelede Sıcak Bir El

Yıllardır büyük bir insani krizle mücadele eden Gazze, bu Ramazan’da da yardım çalışmalarının merkezinde yer alıyor. Misder, bölgedeki savaş mağduru ailelerin sofralarına sıcak aş ulaştırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gazze’de kurulan aşevlerinde pişirilen taze yemekler, her gün binlerce kişiye ulaştırılıyor. Dernek, bağışçılar için bu projeyi oldukça şeffaf bir zemine oturtmuş durumda. Gazze’de bir kişilik sıcak yemek bedeli 160 TL, on kişilik toplu yemek bağışı ise 1600 TL olarak belirlendi. Bağışçılar, verdikleri desteğin nasıl bir sofraya dönüştüğünü, bizzat çekilen ve kendilerine gönderilen yemek dağıtım videoları ile takip edebiliyorlar.

Gazze’deki kriz sadece gıda ile sınırlı değil; temiz suya erişim de hayati bir önem taşıyor. Misder, bölgedeki susuzluğa çare olmak adına 25 tonluk su tankerleriyle her gün mahalle mahalle gezerek su dağıtımı gerçekleştiriyor. "Gazze’ye Bir Damla Sevinç" sloganıyla yürütülen bu çalışmada, bir hisse su bedeli 200 TL olarak açıklandı. Savaşın yıkıntıları arasında su bidonlarıyla bekleyen çocukların yüzündeki tebessüm, yapılan bağışların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Afrika: İftar Sofralarından Bayramlık Sevinçlerine

Afrika kıtasının yoksullukla boğuşan bölgelerinde de Misder’in yardım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Kıta genelinde kurulan dev iftar sofraları, yüzlerce Müslümanı aynı duada buluşturuyor. Afrika’da bir kişilik iftar bedelini 150 TL olarak belirleyen dernek, bağışçılara bu anların videolarını ulaştırarak gönül rahatlığı sağlıyor. Ancak Afrika çalışmaları sadece yemekle sınırlı kalmıyor.

Özellikle yetim ve öksüz çocukların bayram sabahına mutlu uyanması için başlatılan "Bayramlıklarla Çocuklar Gülsün" projesi büyük ilgi görüyor. Afrika’nın en ücra köşelerindeki ihtiyaç sahibi çocuklara yeni kıyafetler ve hediyeler ulaştırılıyor. Bir çocuğun bayramlık bedeli 550 TL olup, bu hediyelerin çocuklara teslim edildiği o duygusal anlar da videoya çekilerek bağışçılara gönderiliyor. Ayrıca dernek, yılın her günü olduğu gibi Ramazan’da da kurban kesimlerine devam ediyor. Adak, akika ve şükür kurbanı bedeli 3450 TL olarak belirlenirken, kesimlerin ardından 24 saat içinde bağışçının telefonuna kesim videosu iletiliyor.

Yurt İçi: “İmza Karşılığı" Güvenli Kumanya Dağıtımı

Misder, yurt içindeki ihtiyaç sahiplerini de asla unutmuyor. Ramazan ayında yoğun bir kumanya seferberliğine dönüşüyor. "Ümmetin Sofrasına Ramazan Kumanyası" projesi kapsamında hazırlanan paketler, bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde titizlikle oluşturuluyor. Bir kumanya paketinin bedeli 950 TL olarak açıklandı.

Derneği diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise teslimat prosedürü. Hazırlanan kumanyalar, gerçek ihtiyaç sahiplerine bizzat kapıda ve imza karşılığında teslim ediliyor. Bu sayede her kuruşun doğru adrese ulaştığı kayıt altına alınmış oluyor. Dağıtım sürecine dair genel videolar ise tüm bağışçılarla paylaşılıyor.

Zekat ve Fitrede Şeffaf ve Kolay Çözüm

İbadetlerini en güvenilir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Misder, dijital bir kolaylık da sunuyor. Web sitesi üzerinden erişilebilen Zekat Hesaplama Aracı sayesinde hayırseverler, zekat miktarlarını kolayca hesaplayıp yurt içi veya yurt dışındaki projelere yönlendirebiliyorlar. Fitre ve fidye bağışları da aynı sistem üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyor. Dernek, zekat ve fitrelerin özellikle gerçek muhtaçlara ulaştırılması konusunda kurduğu takip sistemiyle bağışçıların takdirini topluyor.

Valilik Onaylı ve Videolu Takip Sistemi

Tüm bu dev organizasyonun en güven verici yanı ise projelerin tamamının Valilik onaylı olması. Devlet denetiminde yürütülen bu faaliyetler, Misder’in şeffaflık vizyonuyla birleşiyor. Dernek yetkilileri, bağışçının sadece para vermediğini, bir emanet teslim ettiğini belirterek; iftarlardan kurbanlara, sudan bayramlıklara kadar her projenin video ile belgelenmesinin temel bir hak olduğunu vurguluyor.

Siz de Ramazan 2026 bereketini mazlumlarla paylaşmak, bir yetimin elinden tutmak veya Gazze’nin susuzluğuna çare olmak isterseniz web sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.