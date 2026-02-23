Washington’da COP31 ve sıfır atık diplomasisi

Sıfır Atık Vakfı; Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında uluslararası temaslarını sürdürüyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreci, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü programı, Haziran 2026’da İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve Vakıf çalışmaları doğrultusunda ABD’nin Başkenti Washington DC’de, uluslararası kuruluşların temsilcileriyle kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisi'nce gerçekleştirilen temaslarda; COP31 sürecinde geliştirilebilecek ortak çalışmalar, küresel iklim eyleminin hızlandırılması, döngüsel ekonomi yatırımlarının artırılması, özel sektörün iklim finansmanına katılımı ve sıfır atık yaklaşımının uluslararası ölçekte yaygınlaştırılması başlıkları ele alındı.

C2ES BAŞKANI VE KEOHANE İLE GÖRÜŞME

Program kapsamında Ağırbaş, politika yapıcılar ve iş dünyasıyla birlikte çalışarak net sıfır emisyon ekonomisine geçişi hızlandırmayı amaçlayan önemli düşünce kuruluşlarından biri olan Center for Climate and Energy Solutions (C2ES, İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi) Başkanı Nat Keohane ile bir araya geldi.

Görüşmede; küresel iklim eylem gündeminin güçlendirilmesi, iş dünyasının iklim politikalarındaki rolünün artırılması ve özel sektörün daha aktif biçimde sürece dâhil edilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca COP31 sürecinde, küresel ölçekte şirketlerin ve yatırımcıların iklim hedeflerine katkısını artırmaya yönelik iş birliği imkânları değerlendirildi.

DÜNYA BANKASI İLE İKLİM FİNANSMANI VE DÖNGÜSEL EKONOMİDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Ağırbaş, aynı gün World Bank Group (Dünya Bankası) yetkilileriyle de bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda; iklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma projeleri, döngüsel ekonomi yatırımlarının ölçeklendirilmesi başlıkları gündeme geldi.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iklim dostu yatırımların artırılması, özel sektörün finansal mekanizmalara daha fazla dâhil edilmesi ve atık yönetimi ile geri dönüşüm alanlarında yeni finansman modellerinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Döngüsel ekonomi projelerinin küresel ölçekte yaygınlaştırılması için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliğinin önemi vurgulandı.

DÜNYA KAYNAKLARI ENSTİTÜSÜ İLE İKLİM DİYALOĞU

Washington programı kapsamında Ağırbaş ayrıca şehirler, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında dünyanın önde gelen araştırma kuruluşları arasında yer alan World Resources Institute (Dünya Kaynakları Enstitüsü) Başkanı Ani Dasgupta ile görüştü.

Görüşmede; şehirlerin ve yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, çok seviyeli yönetişim mekanizmaları, bilim temelli emisyon azaltım hedefleri konuları ele alındı. Ayrıca COP31 öncesinde uluslararası paydaşların sürece daha güçlü şekilde dâhil edilmesine yönelik iş birliği imkânları değerlendirildi.

ABD’de gerçekleştirilen temaslarda hükümetler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve yerel yönetimler arasında kurulacak güçlü iş birliklerinin iklim hedeflerine ulaşmada kritik rol oynadığı vurgulandı.

Görüşmelerin, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 sürecine katkı sağlaması ve sıfır atık yaklaşımının küresel ölçekte yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

"SIFIR ATIK FORUMU'NA 150 ÜLKEDEN 500'DEN FAZLA PAYDAŞ BEKLENİYOR"

Washington’daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağırbaş, bu yılki BM İklim Zirvesi'nde çok farklı alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyerek, "Bütün ekibimizle beraber vakfımızın kurucusu, onursal başkanımız Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde hem Sıfır Atık Forumu'na hem de Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Ağırbaş, "Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkede artık 30 Mart tarihi 'Sıfır Atık Günü' olarak kutlanıyor ve bu yıl yine dünyanın 193 ülkesinde kutlamalar gerçekleştirilecek.

Ana kutlamalar ise New York'taki BM Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleşecek.

Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak BM ile beraber 30 Mart kutlamalarının koordinasyonunu yapıyoruz.

Bu bağlamda dünyanın farklı coğrafyalarında ve Türkiye'de sergi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DÜNYANIN SIFIR ATIK MERKEZİ OLACAK"

Sıfır Atık Haftası'nda düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na 150 ülkeden katılım, 500’den fazla paydaş ve 5 binden fazla yabancı katılımcı beklediklerini söyleyen Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi’nin küresel ölçekte ulaştığı noktaya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Emine Erdoğan bu süreci başlatırken gelecek nesillerimiz daha sağlıklı, daha müreffeh, daha refah dolu bir dünyada yaşasın diye başlattı. Bugün bu hareket dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu.

Washington ziyaretlerimiz dolayısıyla şunu gördük; dünyanın sıfır atık konusuna ilgisi çok fazla. Dünya Bankası tarafında da heyecan var. Bizimle güçlü bir iş birliği başlatacaklarına inanıyorlar. Biz bu bağlamda çalışma gruplarımızı oluşturduk.

Bu yıl COP’ta Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonluğu Ofisi olarak bazı konuları önceledik. Bunlar; gıda israfı, açlık, sıfır atık. Bir insan her hafta ortalama istemeden 5 gram plastik yutabiliyor.

Bugün daha doğmamış çocukların karınlarında mikroplastiğe rastlanıyor. Bunlar gelecekte çok daha artacak. Bizim plastik kullanımını azaltmamız lazım. Bu bağlamda çevre felaketine yol açacak hususları azaltmamız lazım.”

İstanbul’un dünyanın sıfır atık merkezi olacağını belirten Ağırbaş, uluslararası teşkilatların ofislerini İstanbul’a taşıdıklarını söyledi.

SIFIR ATIK VAKFI, COP31 SÜRECİNDE ULUSLARARASI TEMASLARINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEK

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği doğrultusunda daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Sıfır Atık Vakfı, COP31 sürecine yönelik hazırlıklarını uluslararası temaslar ve çok paydaşlı iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor.

Sıfır Atık Vakfı; önümüzdeki dönemde de COP31, Sıfır Atık Forumu ve yürüttüğü yerel/küresel çalışmalar kapsamında uluslararası paydaşlarla iş birliğini artırmayı, döngüsel ekonomi yaklaşımını yaygınlaştırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda ortak evimiz dünya için faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.