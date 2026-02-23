İHH’den Kırgızistan’da Ramazan seferberliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Kırgızistan’da Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirdiği yardım programında toplam 796 kumanya dağıttı, 800 kişilik iftar sofrası kurdu.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), 11 ayın sultanı Ramazan'da da gönüllere dokunmayı sürdürüyor.
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek merkezde yürütülen çalışmalar kapsamında, 184 aileye kumanya ulaştırıldı. Ayrıca 400 kişinin katıldığı toplu iftar programı düzenlenerek ihtiyaç sahipleri aynı sofrada buluşturuldu.
KIRSAL BÖLGELERDE YOĞUN KATILIM
Bişkek kırsalındaki Jany Pahta bölgesinde 210 kumanya dağıtılırken, Dzhany Dzher’de 200 aileye kumanya desteği sağlandı. Aynı bölgede 400 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirildi.
YARDIM GÖNDERİLEN DİĞER BÖLGELER
Kırgızistan’ın farklı noktalarında da yardım faaliyetleri devam etti.
Balıkçı’da 60,
Bosteri’de 40,
Tüp’te ise 102 kumanya ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
796 KUMANYA, 800 KİŞİLİK İFTAR
Program kapsamında ülke genelinde toplam 796 kumanya dağıtılırken, 800 kişiye iftar yemeği verildi. İHH yetkilileri, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmalarının süreceğini bildirdi.