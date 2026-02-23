Batman'da hastalanan buzağısının serumu bitene kadar başından ayrılmadı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yanıkkaya köyünün Sarıkuş mezrasında besicilikle uğraşan Mehmet Şirin Şahin, ishal ve halsizlik yaşayan buzağısını tedavi ettirmek için hafif ticari aracı ile yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bir veteriner kliniğine getirdi.

Buzağıya aracın bagajında ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim İhsan Şahin, hayvanın ishale bağlı su kaybı nedeniyle güçsüz düştüğünü belirleyip serum taktı.

BUZAĞIYA SERUM TEDAVİSİ

Şahin, buzağıya iğne yaparak serum taktıklarını ve sıvı dengesini elektrolitlerle sağladıklarını söyledi.

Kentte buzağı doğumlarının başladığını ifade eden İhsan Şahin, bu dönemde viral hastalıkların daha hızlı yayılabildiğine dikkat çekti.

"50 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KÖYDEN VETERİNE GETİRDİM"

Serum bitene kadar buzağının başında bekleyen besici Mehmet Şirin Şahin, buzağı için uzun hava okudu.

O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

"RAHATSIZLANAN BUZAĞIMI VETERİNERE GETİRDİM"

Şahin, yaşananları şu sözlerle anlattı:

Bu aylar buzağı doğumlarının dönemi oluyor. 4 gün önce köyde doğan buzağı aşırı süte yönelince ishale bağlı su kaybı yaşadı.



Son 2 gündür güçsüz olan buzağımı aracımla veterinere getirdim. Tedavi masrafı 2 bin 500 TL'yi buldu.



50 kilometre uzaklıktaki köyden Batman'daki veterinere getirdiğim buzağımın 4-5 günde kendine gelmesini bekliyorum.