Ramazan’da ekmek yerine bunu tüketin: Hem zayıflatıyor hem acıktırmıyor...

Ramazan ayında uzun süreli açlığın ardından tercih edilen ağır ve karbonhidratlı öğünler, metabolizmanın yavaşlamasına ve ani kilo artışlarına zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, özellikle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek tüketimi konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Ekmek yerine lif oranı yüksek ve uzun süre tokluk sağlayan besinlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Yulaf da bu besinlerden biri…

TOK TUTUYOR, YAĞ ERİTİYOR

Yulafı diğer besinlerden ayıran en önemli özellik, içeriğinde bulunan beta-glukan adlı çözünür lif.

Bu sayede sindirimi yavaşlatarak kan şekerinin aniden yükselmesini önlüyor. Sahurda tüketilen yulaf, midede uzun süre kalarak gün boyu sürecek olan enerji dengesini sağlıyor ve iftar vaktine kadar tokluk hissinin korunmasına yardımcı oluyor.

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırıyor, metabolizmayı aktif tutarak vücudun yağ yakma mekanizmasını tetikliyor.

Süt veya yoğurt ile lapa haline getirilebilen yulafı üzerine taze meyveler, kuruyemişler veya bir miktar bal ile zenginleştirebilirsiniz.