Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ramazan tüm yurtta tüm coşkusu ile devam ediliyor.

Bu kapsamda büyük küçük birçok iftar ve sahur etkinliği düzenleniyor.

Rize'de de Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerle iftar programı düzenledi.

Arkadaşlarıyla bir araya gelen gençler, hem iftarlarını yaptı hem de bu sıcak etkinlikte arkadaşlıklarını pekiştirdi.

Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da katıldı.

Gençlerle tek tek ilgilenen Baydaş, gençlere hitap ederek Ramazan ve oruç hakkında konuştu.

"NEDEN ORUÇ TUTUYORUZ"

Bu önemli ibadetin felsefi altyapısına değinen Baydaş, şunları söyledi:

"Niye oruçluyuz, bunu biraz düşünmek lazım. Güneş doğarken yemeyi bırakıyoruz, ezanla beraber yemek yiyoruz. Niçin? Mantığını, felsefesini biraz düşünmek lazım. Neyi amaçlıyoruz oruç tutarak, bizi yemekten, içmekten alıkoyan şey nedir?

Birinci sebebi şu; her zaman yediğimiz nimetlerin kıymetini anlayabilmemiz için. İki; bunları bulamayan, bu nimetlere erişemeyen, bu imkanları elde edemeyen kişinin halini tefekkür edebilmemiz için.

GAZZE'DE İFTAR SOFRASI ÖRNEĞİ

Ben birkaç gün evvel sosyal medya hesabımdan bir fotoğraf paylaştım. Gazze'yi. Etraf tamamen yıkıntılar içinde. Yıkılmış bir şehirde kurulmuş ışıklı iftar sofrası.

Hala duruyor. Ona bir bakın. Bizi yemekten içmekten alıkoymayın diyor bizi şu nimetlere dokunmak için saat bekleterek adeta ezan ile Allah büyüktür, Allahu Ekber diyerek saat beklemenin bir sebebinin olmasını zihnimizle tevekkül etmemiz lazım.

Her türlü yokluğa rağmen Allah'ım sana hamdolsun bunca yokluğa, bunca sıkıntıya rağmen etrafımızdaki bütün binalar yıkılmış olmasına rağmen, biz sana şükrediyoruz.

Elimizde bir dilim ekmeğimiz, birkaç hurmamız var diye orada bu sıkıntılarla oruçlarını tutmaya çalışan kardeşlerimizi anlayabilmemiz için oruç tutmamız lazım.

"CEZA VE KARŞILIĞI DÜŞÜNMEDEN..."

Oruç bu yönüyle farklı bir ibadettir. Her ibadetin Cenab-ı Allah nezdinde bir sevabı var, karşılığı var. Ceza ve karşılık beklentisi beklemeden ibadet yapmak lazım ama bunun bir istisnası var orucun.

Çünkü kuytuda kenarda yiyebilirsin, seni tutacak kimse yok. Sadece nefsin var. Sadece kendinle baş başasın. Allah'a sahurda verdiğin sözü tutmak için oruçlusun. Cenab-ı Allah diyor ki; orucun karşılığını ben vereceğim. Oruç öyle kıymetli bir ibadettir. Biraz tevekkül etmemiz lazım. Açlığı, niçin tuttuğumuzu, niyetimizi, besmelemizi kendi kendinize zihninizde sorgulamanızı istiyorum."