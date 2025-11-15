Rize'de "Atmaca Güzellik Yarışması" düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize ve Artvin'de dededen kalma bir kültür olan atmacacılığın devamı için her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden biri olan ‘Atmaca Güzellik Yarışması' da bir AVM'de düzenlenen programla gerçekleşti.

Gerçekleşen yarışmaya Rize ve Artvin'den gelen toplamda 35 atmaca Kara Irkı, Sarı Irkı, Kızıl Irkı ve Beyaz Irkı kategorileri olmak üzere toplamda 4 grupta yarıştı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Atmacalarına evlatları gibi bakan sahiplerinin yarışma heyecanı renkli görüntülere sahne oldu.

İlk önce kayır altına alınan atmacalar daha sonra jüri karşısına çıktı.

ÖDÜL SAHİPLERİ BELİRLENDİ

Kategorisine göre özellikle tüylerine ve duruşuna bakılan atmacalar çeşitli kriterlerde incelendi. Jüri tarafından verilen puanlar toplandığında ise ödül almaya layık olan atmacalar belirlendi.

Bu esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DMKP) yetkilileri tarafından da kontroller ve ayrınca atmaca sahiplerine çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

"UZAKTAN GÖRÜLDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL"

Atmacasına öz evladı gibi baktığını ve her gün bakımını özenle gerçekleştirdiğini dile getiren İsmail Kurtuluş, "Atmacamı Sarı kategorisinden yarışmaya katıyorum. Uzaktan görüldüğü kadar kolay değil. Atmaca bakmak her yiğidin harcı değil. Bakımı zor. Biz bunlara sanki kendi evladımızmış gibi bakıyoruz. Öz evladımız gibi bakıyoruz atmacalarımıza. Her gün taze etle besliyoruz, her gün suyunu değiştiriyoruz. Y

erini elimizden geldiğince temiz tutmaya çalışıyoruz. Bu hayvanı ne kadar temiz tutabilirsek o kadar iyi. Yani bunlar evladımız gibi. Atmaca bakmak hastalık gibi bir şey. Buna başlayan bırakamaz" ifadelerini kullandı.

"İDDİAM YOK AMA SEVDAM VAR"

Çocukluğundan beri deden kalma kültürü sürdüren Ali Bengli ise, "Benim atmacam güzel bir kızıl atmacadır. Bu anlatılmaz, yaşanır. İddiam yok ama sevdam var. Biz bu atmacalara kendimizden iyi bakarız. Etle, kuşla bakarız bunlara. Kendimiz yiyemeyiz bunlara yediririz" dedi.

Yarışmaya Artvin'in Arhavi ilçesinden katılan Ersin Özdemir de, "Atmacamıza güveniyoruz. Çocuğa bakar gibi atmacama bakıyorum. Suyunu, yemeğini, etini veriyoruz. Eve et alırken normal kestiriyorsun ama buna alırken bakıyorsun. Yağsız olacak, sinirleri alınmış olacak. Çocuk gibi bakıyoruz. Atama evin bir bireyi" diye konuştu.