Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 7. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programının yeni bölümü yayına girdi.

Demirci, programın 7. bölümünde 'kaygı, dert, endişe' gibi kavramları ele aldı.

"DERTSİZLİK Mİ, DERTLERLE BÜYÜMEK Mİ?"

"Dertsiz bir hayat aramak mı, yoksa büyüten dertlerle yürümek mi?" sorusuna cevap arayan Demirci, bu duyguların varlığının insan için önemli olduğuna dikkat çekti.

Babasının yıllar önce anlattığı bir hikayeyi anlatan Demirci, 'dertsizliğin eşek gibi olmak' olduğunu söyledi.

"DERT HEP VARDIR OLMALIDIR DA..."

Demirci, "Dert hep vardır, olmalıdır da. İnsan kaygıdan ibarettir. Endişe hep vardır. Böyle de olmalıdır." ifadelerini kullandı.