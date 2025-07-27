Rize'de 'drone' ile çay bahçesine su servisi

Pratik zekası ile bilinen Rizeliler, bulduğu yöntemle yine bütün dikkati üzerine topladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya ve Kurtuluş köyünde çay tarımıyla uğraşan İlker Yardımcı, yaz aylarında artan sıcaklıklarla mücadele etmek için dikkat çeken bir yönteme başvurdu.

DRONE İLE SU SERVİSİ

Eve uzak olan çay bahçesine soğuk suyu drone ile ulaştıran Sezer Biberoğlu, arkadaşı İlker Yardımcı'nın hem serinlemesini sağladı hem de çalışmasını kolaylaştırdı.

Sıcak hava nedeniyle tarlada uzun saatler çalışmanın zorlaştığını belirten Yardımcı, sabah erken saatlerde başladıkları çay toplama işinde güneş yükseldikçe yanlarında getirdikleri suların ısındığını söyledi.

"CANIMIZ HER İSTEDİĞİNDE BİR ŞEYLER İÇEBİLİYORUZ"

Drone ile su servisi yapan Sezer Biberoğlu ile birlikte bir drone yardımıyla bahçeye soğuk su taşımayı denediklerini belirten Yardımcı, "Denedik ve başardık. Artık canımız her istediğinde soğuk su veya meşrubat içebiliyoruz. Bu sayede daha verimli çalışabiliyoruz." dedi.