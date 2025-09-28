Rize'deki Kaçkar by UTMB maratonunda ödüller sahibini buldu

Rize, küresel çapta önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı Kaçkar by UTMB Rize'de koşuldu.

Organizasyon kapsamında ödül töreni düzenlendi.

2030'A KADAR DEVAM EDECEK

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder Yaylası'ndaki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kaçkar by UTMB'nin 2030 yılına kadar Rize'nin Çamlıhemşin, Ayder ve Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirileceğini söyledi.

Rize'nin doğa sporları konusunda ilgi göreceğine işaret eden Vali Baydaş, "2030 yılından sonra da buranın güzelliklerini tadan, buranın mutluluğunu ve coşkusunu yaşayan sporcuların daha fazla isteğiyle ileri tarihlerde sürdürebileceğimiz organizasyon haline gelecek. Biz buna inancımızı ve duygumuzu ifade etmeliyiz. Rize'yi yağmurun, yeşilin ve mavinin başkenti, çayın başkenti olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra da Rize, doğa sporlarının başkenti olacak." diye konuştu.

"BÜTÜN SPORCULARI TEBRİK EDİYORUM"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise eşsiz bir coğrafyada önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bakanlık olarak sporu tabana yayma ve uluslararası organizasyonları geliştirme noktasında gayret gösterdiklerini aktaran Koçoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde birçok organizasyona imza atıyoruz. Bugün Kaçkar'da bu organizasyonu yapmak da Rize ve gençliğin vizyonu açısından kıymetli ve değerli. Bütün sporcuları, özellikle de kadın sporcularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SPORCULARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından 50K ve 20K yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, UTMB CEO'su Frederic Lenart ve Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl de yer aldı.