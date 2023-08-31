Rizeliler Katarahte Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı Sıcaktan bunalanlar Katarahte Şelalesi'ne gelerek serin sularda serinlerke bazı vatandaşlarda serinlemenin yanında adranelin yaşamak içinde kayalardan tırmanarak şelaleden kendilerini attı.

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İHA

Kavurucu sıcaklar yurtta etkisini devam ettiriyor.

Vatandaşlar yaz tatilinin son günlerinde serinlemek için yöntem arayışlarını sürdürüyor.

Sıcaktan bunalan çocuktan yaşlısına kadar herkes Rize’nin Güneysu İlçesi Kiremit köyünde bulunan Katarahte Şelalesine gelerek serin sularda keyif sürüyor.

Bazı vatandaşlarda serinlemenin yanında adranelin yaşamak içinde kayalardan tırmanarak şelaleden kendilerini atmakta buluyor.

"Buraya insan eli değmedi"

İstanbul’dan Rize’ye geldiğini ve çocukluğunda derede çok fazla yüzdüğünü ifade eden İhsan Zeki Azaklı, şunları ifade etti:

Hava çok sıcak. Yerimiz çok güzel. Burası doğal bir tabiat alanı. Buraya insan eli değmedi. Ben İstanbul’da yaşıyorum ama çocukluğumdan beridir buraya geliyoruz. Ben ayak üstü bile atlayamam. Bir yağmur yağdı biraz bulanık akıyor. Burası güzel.

“Burası anlatılmaz yaşanır”

Güneysu ilçesinde Katarahte deresinin olmazsa olmaz olduğunu belirten İsmail Hakkı Yılmaz, şunları söyledi:

Vallahi burası müthiş bir yer. Burası anlatılmaz yaşanır. Benim imkânım olsa her gün buraya yüzmeye gelirim ama işten dolayı fırsat bulamıyoruz. Fırsat buldukça geliyorum. Bizde atlıyoruz.



Yeni yağmur yağdı dibini bilmediğim için bu sene ilk defa giriyorum. O yüzden şimdi atlamam ama zamanında atlıyordum. 'Güneysu’da dereye gidelim' dendiğinde direk akla 'Katarahte' geliyor. Bu da buranın bir ayrılacağı.

“Ben bir kere atladım hemen alıştım”

Şelaleden atlamaktan korkmadığını ilk deneyiminin ardından alıştığını söyleyen Muharrem Azaklı, şöyle devam etti: