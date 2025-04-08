Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda tilki alarmı

DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün ilginç bir an yaşandı.

Kalkış için hazırlık yapan bir uçağın pilotu, taksi yolunda dolaşan bir tilkiyi fark etti.

Pilot, hemen hava trafik kontrolörlerine uyarıda bulundu.

"TAKSİ YOLUNDA TİLKİ DOLAŞIYOR"

Telsizden duyulan "Taksi yolunda tilki dolaşıyor, sağ tarafımıza geçti." sözleri, havalimanı apronu için beklenmedik bir anons olarak kayda geçti.

TİLKİ YAKALANDI

Bu durum, apron görevlilerini hızla harekete geçirerek tilkinin kontrol altına alınmasını sağladı.

Havalimanı, olayı güvenli bir şekilde çözüme kavuşturdu ancak bu küçük 'havaalanı paniği', pilot ve görevli ekip için unutulmaz anlar arasında yerini aldı.