Sakarya'da 118 yıllık gelenek: Gelin gibi süslenen hayvanları ile göçe başladılar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asırlık gelenek, renkli görüntülere sahne oluyor.

Dikmen Mahallesi'nde 118 yıldır devam ettirilen göç, bir kez daha gerçekleşti.

1725 METRE YÜKSEKLİKTEKİ YAYLAYA YOL ALDILAR

Hazırlıklarını tamamlayan besiciler hayvanlarını rengarenk püsküller ve boyayla süslerken, kadınlar da geleneksel kıyafetlerini giydi.

Eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından yaylaya çıkmaya başlayan göçerler, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ve 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na kadar yaya olarak yol aldı.

ADETA ŞENLİK HAVASI

Sessizliği gelin gibi süslenen koyun, keçi ve ineklerin zil ve çan seslerinin bozduğu yaylada besiciler, kendilerini bekleyenlerle kemençe ve davul eşliğinde horon oynayıp eğlendi.

Besiciler, adeta şenlik havasında geçen göç yolculuğunun ardından ulaştıkları yaylada, ekim ayına kadar kalacak.

"HAYVANLARI SÜSLEDİĞİMİZ GİBİ KENDİMİZ DE SÜSLENİYORUZ"

Göçerlerden Ayfer Ark, her yıl olduğu gibi bu yıl da hayvanlarını süsleyip hazırladıklarını ve yaylaya göç ettiklerini söyledi.

Yayladan ekimde dönmeyi düşündüklerini aktaran Ark, "Bu sene hava biraz sisli, yağışlı ama gene de güzel. Hayvanlardan elde ettiğimiz süt, yağ, çökelek burada daha verimli oluyor. Burada hayvanlar için daha iyi ot oluyor. Her sene olduğu gibi hayvanları süslediğimiz gibi kendimiz de süsleniyoruz. Geleneksel kıyafetimizi de giyiyoruz." diye konuştu.

"ATALARIMIZ SÜRDÜRMÜŞLER, BİZ DE DEVAMINI GETİRİYORUZ"

İbrahim Ark da sabah erkenden hayvanlarını boyadıklarını, süslediklerini ve çanlarını taktıklarını belirterek şöyle konuştu:

Yayla yolculuğuna başladık ve yaylamıza geldik. Sabah biraz yağmur vardı, zorlandık ama yaylaya çıktık. Hayvanlarımızın yağından, sütünden yararlanmak için yaylaya çıktık. 118 yıldan beri dedelerimiz, atalarımız bu geleneği sürdürmüşler, biz de devamını getiriyoruz.

"118 SENEDİR BURAYA GELİRİZ"

Havva Yılmaz ise yaylaya çıkmak için önceden hazırlıklarını tamamladıklarını, koyunları, keçileri ve inekleri süsledikten sonra yola koyulduklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı: