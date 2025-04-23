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İHA

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyük depremin ardından 3.9 ve 4.9 aralığında 4 artçı deprem daha yaşandı.

İstanbul'da sarsıntılar devam ederken, deprem çevre illerde de hissedildi.

DEPREMDE HAMAMDA YAKALANDI

Bu illerden biri olan Sakarya'da vatandaşlar, sarsıntıları hissettikleri gibi sokağa döküldü.

Deprem anına hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa kaçtı.

Bölgede bulunan binada ise işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.