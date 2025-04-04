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DHA

Kocaeli’den sabah saatlerinde arkadaşıyla birlikte Sapanca’ya gelen kadın yolcu, Sapanca Özel Halk Otobüsleri İşletmesi terminalinde indiği otobüste çantasını unuttu.

Terminalden ayrılan kadın, bir süre sonra içerisinde yaklaşık 200 bin lira değerinde çeyrek altın, kolye ve bileziklerin bulunduğu çantanın olmadığını fark edip, Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin’e ulaşarak yardım istedi.

KAYIP ÇANTA SAHİBİNE GERİ VERİLDİ

Kısa bir araştırmanın ardından araç ve sürücü tespit edildi.

Araçta yapılan kontrolde ziynet eşyalarının olduğu çanta, yolcuların oturduğu koltuğun altında bulundu.

Çanta yolcuya teslim edildi.

"HER ZAMAN BU KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİRSİNİZ"

Halk otobüsünün sahibi ve sürücüsü Tufan Yüzücü, şunları söyledi:

Başkanımız Rıdvan Keskin bana ulaşarak bir yolcunun aracımızda içerisinde altınların bulunduğu çantayı unuttuğunu ve aracı kontrol etmemi istedi. Aracımda yaptığım kontrolde buldum ve sahibine teslim ettim.



Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; bu sebeple böylesine kıymetli eşyalarınızı ev ya da banka kasalarınızda muhafaza edin. Her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz.

Ziynet eşyalarına kavuşan yolcu ise sürücü Yüzücü'ye teşekkür etti.