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DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, caddedeki çay ocağında tost yaptıran kadın müşteri, siparişi teslim aldıktan kısa süre sonra, içinde saç olduğunu öne sürüp yeni bir tost talep etti.

İşletme çalışanları, şikayeti dikkate alıp yeni bir tost hazırladı.

SAÇINI KOPARIP TOSTUN İÇİNE KOYDU

Ancak kadının tavırlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, tost geldikten sonra çevresini kontrol eden müşterinin, saçından bir tel koparıp tosta dikkatlice koyduğu yer aldı.

İşletmeci, kadının hesabı ödememek için böyle hareket ettiğini öne sürdü.