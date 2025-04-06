Sakarya'da otobüs şoförü, ödül olarak verilen parayı Gazze'ye bağışladı

DHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kullandığı özel halk otobüsünde içerisinde 200 bin liralık ziynet eşyası olan çantayı bulup sahibine teslim eden Tufan Yüzücü, Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Kubilay ve Sapanca Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin tarafından ödüllendirildi.

"BU ÖDÜLÜ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZE GÖNDERMEK İSTİYORUM"

Tufan Yüzücü şu sözleri kullanarak çinde para olan zarfı Beş Hilal Derneği Başkanı İsmail Tiryaki’ye teslim etti:

Göstermiş olduğum duyarlılığa sessiz kalmayan Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Kubilay ve Sapanca Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Rıdvan Keskin başkanlarıma teşekkür ederim.



Ben de bu duyarlılığa sessiz kalmayarak bana verilen bu ödülü Gazze’deki Müslüman kardeşlerimize göndermek istiyorum.

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"BU BAĞIŞIN İNSANLARA DERS OLMASINI DİLİYORUM"

Beş Hilal Derneği Başkanı İsmail Tiryaki ise şöyle konuştu: