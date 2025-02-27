Sakarya'da Suriyeli kız kardeşler, yarışmalarda yaşadıkları şehri temsil edecek

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Suriyeli Hedil Al Hasan ve kardeşi Siba Al Hasan, uzun süre önce aileleriyle Türkiye'ye yerleşti.

Türkçeyi ana dilleri gibi konuşan iki kız kardeş, öğrenim gördükleri Karasu Şehit Ferhat Sözer Ortaokulu'nda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kardeşler, Sakarya'da düzenlenen şiir ve hikaye yarışmalarına da katılarak il birinciliği elde etti.

SAKARYA'YI TEMSİL EDECEKLER

29 Ekim, 10 Kasım ve 18 Mart konulu yarışmalarda derece alan iki kız kardeş, Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde Sakarya'yı temsil etme hakkı kazandı.

"DİLİMİZİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ BENİMSEDİLER"

Kardeşlerin, Türkçeyi okulda öğrendiklerini belirten Şehit Ferhat Sözer İlk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Ova, "18 Mart temalı şiir ve hikaye yarışmasında iki kardeş öğrencimiz il birincisi oldu ve Ankara'da ilimizi temsil edecek. İki öğrencimiz de Suriye'den ülkemize gelen öğrenciler. Türkçeyi okulumuzda öğrendiler. Dilimize ve manevi değerlerimize son derece hakim oldular ve benimsediler. Bunun için gururluyuz." dedi.

"MUTLU VE GURURLUYUZ"

Okulun Türkçe Öğretmeni Seda Aydoğdu ise "İki öğrencimizin ilde ve ilçede başarıları var. 29 Ekim, 10 Kasım ve Mevlid-i Nebi yarışmalarında derece aldılar. Dilimizin zenginliklerini kullandıkları için mutluyuz ve gururluyuz." dedi.

"BU BENİM HAYALİMDİ, ELHAMDÜLİLLAH BAŞARDIM"

Türkçeyi ana dili gibi konuşan 14 yaşındaki yabancı uyruklu Hedil Al Hasan, "Türkiye'de dilimi geliştirdim ve yarışmalarda derece kazandım. Öğretmenlerimin yardımıyla bunu başardım. Aslında yazarken çok endişelerim vardı ama denemek istedim. Bir Suriyeli olarak kendimle gurur duyuyorum. Bu benim için büyük bir başarıdır. Buralara ulaşmak benim hayalimdi, Elhamdülillah başarabildim." diye konuştu.