Samsun'da 3 şehit için 110 yıl sonra anma programı düzenlendi

İHA

Samsun'un Bafra ilçesi İnezi Koşuca Mahallesi'nde, 110 yıl sonra 3 şehide anma töreni düzenlendi.

Şehit torunu İrfan Er tarafından İnezü Koşuca Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi önünde organize edilen etkinlikte, Hacı İbrahim Er’in oğulları olan Şehit Şaban, Şehit Mehmet Karaca ve Şehit Kurt İbrahim için dualar edildi, kabirlerine memleketlerinden getirilen topraklar konuldu.

Program, İrfan Er’in duygu yüklü konuşmasıyla başladı.

"ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ŞEHİT OLDUKLARINI ÖĞRENDİK"

Er konuşmasında, dedelerinin vatan uğruna cepheye gidiş hikâyelerini ve 110 yıllık arayışın sonunda şehitlik bilgilerinin netleştiğini anlattı. Er, "Bu topraklarda yaşayan, 1890’lı yıllarda 4 evladını savaşa gönderen Hacı İbrahim’in torunlarıyız. Yalnızca biri geri döndü. 110 yıl geçti, bulunmaz dediler ama yaptığımız çalışmalar sonucu şehit olduklarını öğrendik." dedi.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bafra İlçe Müftü Vekili Abdülkadir Kılıç da şehitlik mertebesiyle ilgili konuşma yaparak şehitler için dua etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise "Şehit torunu İrfan Er tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte yer almaktan gurur duyuyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT TOPRAKLARI ANIT MEZARLIĞA KONULDU

Konuşmaların ardından din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Bayburt ve Trabzon’daki kabirlerden alınan şehit toprakları, dualar eşliğinde Türk bayrağına sarılı şekilde, İnezü Koşuca Mahallesi Camii yanındaki anıt mezarlığa konuldu.