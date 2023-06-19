Samsun'da düğüne gelemeyen dayısı için gelinlikle hastaneye gitti Karaciğer nakli olan ve yeğeninin düğününe katılamayan Müdür Çetinkaya'ya, sürpriz yapıldı. Yeğeni Kübra Öğrek, gelinlikle hastaneye dayısını ziyarete gitti. Vefasını eksik etmeyen gelin, "O mutlu oldu, biz mutlu olduk" dedi.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Türk Telekom Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cengiz Çetinkaya, karaciğer nakli oldu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde karaciğer nakli olan Çetinkaya, yeğeninin düğününe katılamadı.

Cengiz Çetinkaya bu mutlu gününde yeğeninin yanında olamayınca, yeğeni Kübra Öğrek hastaneye geldi.

Dayısına vefasını gösterdi

Kübra Öğrek, damadı da yanına alıp "Dayım gelemezse ben yanına giderim" diyerek düğün öncesi dayısını ziyaret etti.

Hasta yatağında karşısında gelinlik içinde yeğenini gören Cengiz Çetinkaya, büyük mutluluk yaşadı. Gelin ve damat hastanedeki ziyaretin ardından düğün salonuna gitti.

"Ona tüm kalbimle duacıyım"

Gelin Kübra Öğrek, "Kendisi düğünümde olamayacağı için ben yanına gittim, ziyaret ettim. Kendisi de çok mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk. Biliyorum ki kalbi bizimle. Ben de ona tüm kalbimle duacıyım. İnşallah çok sağlıklı bir şekilde yanımıza dönecek" dedi.

Damat Harun Dündar ise "Dayımız rahatsızlığından dolayı gelemedi. Biz onu ziyaret ettik. O da mutlu oldu, biz de mutlu olduk" diye konuştu.

Düğünde ise damadın arkadaşlarının takı töreni sırasında kendisine mutfak önlüğü ve ipe dizdikleri bulaşık süngerlerini takmaları herkesi güldürdü.