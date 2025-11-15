Samsun'da karganın Türk bayrağı inadı: Dakikalarca mücadele verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un Cumhuriyet Meydanı’ndaki göndere asılı Türk bayrağı sert rüzgarda dalgalanırken, bir karga bayrağın üzerine konmak için dakikalarca mücadele verdi.

Rüzgarın etkisiyle defalarca havalanmak zorunda kalan karga, her seferinde yeniden dönerek bayrağa tutunmaya çalıştı.

BAYRAĞIN ÜZERİNE KONMAYI BAŞARDI

Zaman zaman havada dönerek yeniden yaklaşan karga, rüzgarın şiddetine rağmen birkaç kez bayrağın üzerine konmayı başardı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Karganın ısrarlı mücadelesi hem eğlenceli hem de ilginç görüntüler oluşturdu.

Meydanda bulunan vatandaşlar da bu sıra dışı anları ilgiyle izledi.