Samsun’da yaralı pelikanlar yeniden kanat çırptı

Samsun’da farklı noktalarda yaralı olarak bulunan iki pelikan, ekiplerin müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Kuşlar, tedavilerinin ardından yeniden özgürlüğe kanat açtı.

DKMP EKİPLERİ TESLİM ALDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bulunan pelikanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavi altına alındı.

Yapılan kontroller ve bakım sürecinin ardından sağlık durumları iyileşen pelikanlar, Bafra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde doğal yaşam alanlarına salındı.

3 YILDA 3 BİN 600 HAYVAN DOĞAYA KAZANDIRILDI

Kurumdan edinilen bilgilere göre, 2023 yılında 1.100, 2024’te 1.300 ve 2025’te 1.200 olmak üzere toplam 3 bin 600 yaralı hayvanın tedavisi tamamlanarak doğaya bırakıldı.

Ayrıca yaban hayatını desteklemek amacıyla yürütülen yemleme çalışmaları kapsamında son iki yılda 7 ton yem, doğal alanlara bırakıldı.

Yetkililer, yaralı ya da yardıma muhtaç yaban hayvanlarının vakit kaybetmeden ilgili birimlere bildirilmesinin önemine dikkat çekti.