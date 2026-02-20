Antalya’da gizli hayırseverden günlük 750 pide ikramı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Haşim İşçan Mahallesi’nde, ismini gizli tutan bir hayırsever bu Ramazan’da da geleneğini sürdürdü. Mahalle Muhtarı Halil Ay aracılığıyla organize edilen yardım kapsamında her gün 750 pide, ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Hayırseverin desteğiyle bir fırınla tanesi 20 TL’den anlaşma sağlanırken Ramazan ayının ilk iftarında pideler, muhtarlık önünde vatandaşlara ulaştırıldı.

MUHTARLIK ÖNÜNDE UZUN KUYRUK

Ücretsiz pide dağıtılacağını öğrenen mahalle sakinleri, saat 16.00’dan itibaren muhtarlık binası önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 500 kişinin oluşturduğu kuyrukta özellikle 70 yaş üstü vatandaşlar için sandalyeler temin edildi ve dağıtımda öncelik tanındı.

Ailedeki kişi sayısına göre pidelerini alan vatandaşlar, iftar sofralarına sıcak ekmekle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Pide almak için sıraya giren Aynur Durge, “Pideleri verenden de dağıtandan da Allah razı olsun. Muhtarımız çok iyi.” dedi.

Ahmet Yıldırım ise, “Keşke biz de onun gibi verebilsek. Sadece pide değil, insanların birbirine destek olması çok güzel.” ifadelerini kullandı.

"DOSTLUKLAR BU KUYRUKTA KURULUYOR"

Mahalle Muhtarı Halil Ay, bu yıl ilk gün 850, diğer günler ise 750 pide dağıtılacağını belirterek, yaşlı vatandaşların rahat etmesi için özel hassasiyet gösterdiklerini söyledi:

Sırada insanlar birbirleriyle tanışıyor, dostluklar kuruluyor. Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhu burada yaşanıyor.

Muhtar azası Kerim Altındiş de Ramazan ayında dayanışmayı büyütmeye çalıştıklarını ifade ederek, hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.