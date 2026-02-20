Ramazan'da baş ağrısına kesin çözüm: Sahurda bu 3 besine yer açın

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelişiyle birlikte milyonlarca mümin oruç ibadetine başladı.

Değişen beslenme düzeni ve uzun süreli açlık periyotları bazı sağlık şikâyetlerini de beraberinde getiriyor.

Bu sürecin en yaygın ve yaşam kalitesini en çok düşüren sorunu olan şiddetli baş ağrıları, özellikle iftar saati yaklaştıkça pek çok vatandaş için çekilmez bir hal alabiliyor.

Beslenme uzmanları, bu ağrıların temelinde yatan en büyük faktörün kan şekerindeki ani düşüşler ve vücuttaki sıvı kaybı olduğunu vurguluyor.

Ramazan ayı boyunca baş ağrısı çekmemek için sahur sofrasında bu besinlere yer verin:

CEVİZ

İçerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin hücrelerini koruyan ve sinir sistemini yatıştıran ceviz, sahurda tüketildiğinde baş ağrısına karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Uzmanlar, sahurda tüketilen 2-3 tam cevizin hem tokluk süresini uzattığını hem de zihinsel yorgunluğu azalttığını belirtiyor.

YOĞURT VEYA AYRAN

Baş ağrılarının en önemli nedenlerinden biri de mineral kaybıdır. Yoğurt, içerdiği yüksek magnezyum ve kalsiyum sayesinde kasları gevşetir ve damar sağlığını destekler. Sahurda bir kase ev yoğurdu tüketmek veya bir bardak ayran içmek, kan basıncını dengeleyerek zonklayıcı ağrıların önüne geçer.

MUZ

Uzun süreli açlıkta beyne giden glikoz miktarının azalması baş ağrısını tetikler. Muz, hem doğal şeker içeriğiyle kan şekerini dengede tutar hem de zengin potasyum içeriğiyle vücudun elektrolit dengesini korur. Sahurda yiyeceğiniz bir orta boy muz, gün içindeki baş ağrısı riskini minimize eder.

Beslenme uzmanları, bu üç besinin etkisini gösterebilmesi için sahur ile imsak vakti arasında mutlaka yeterli miktarda su tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Vücudun susuz kalması, baş ağrısının bir numaralı tetikleyicisi olarak biliniyor.

NOT: Eğer baş ağrılarınız kronik bir hal alıyorsa ve beslenme desteğine rağmen geçmiyorsa, altta yatan başka bir sağlık sorunu ihtimaline karşı mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.