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AA & Ensonhaber

Sarıçam ormanlarının kucakladığı 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, İnönü Mahallesi'ndeki millet bahçesi yeniden canlanırken, doğanın sessiz ama sevimli misafirleri de kendini göstermeye başladı.

HUZUR DOLU ANLAR

İlkbaharın habercisi güneşle birlikte kızıl sincaplar ağaç dallarında boy gösterdi. Ziyaretçilerin yürüyüş yaptığı, soluklandığı, bazen sadece kuş seslerini dinlemek için oturduğu bu doğal alanda, sincapların kozalak kemirerek daldan dala atlaması izleyenlere huzurlu anlar yaşattı.

DOĞANIN NEŞELİ YÜZLERİ

Doğanın ritmine eşlik eden kızıl sincaplar, millet bahçesinin adeta neşeli yüzü oldu. Her biri, baharın Sarıkamış’a uğradığını fısıldayan küçük birer elçi gibi ağaçlar arasında seyrine doyulmaz bir tablo oluşturdu.