Denizli'de kar yağışı sonrası araçlar yollarda kaldı

Denizli'de bahar ayında kış yaşanıyor.

Kentte son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde yüzlerce ağaç devrildi, çatılar uçtu ve araçlarda maddi hasar oluştu.

GECE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI

Fırtınanın yaralarını sarmaya çalışan Denizli’de gece ise kar sürprizi yaşandı.

Kentin yüksek kesimli ilçeleri olan Çameli, Beyağaç, Kale, Tavas, Acıpayam ve Buldan’da etkili olan kar yağışı yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kapladı.

ÇOCUKLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Kış aylarında kent merkezlerine düşmeyen karın, baharın ortalarına yaklaşılırken yaşanması vatandaşları şaşırttı.

Gece yarısı olmasına rağmen sokağa çıkan çocuklar, kartopu oynayarak renkli görüntüler oluştu.

SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Kara yolda seyir halindeyken yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Yerleşim alanları için beklenmedik şiddetli kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, Denizli – Muğla karayolu başta olmak üzere ilçe bağlantı yollarında mahsur kaldı.

Araçlarını yol kenarına park eden sürücüler, zincir takarak yollarına devam edebildi.