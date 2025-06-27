Sarıkamış’ın Sarıçam Ormanları'nda tilki yavruları görüntülendi

Bozayı, kurt, tilki, karaca ve tavşan gibi pek çok yaban hayvanına barınma ve üreme alanı sağlayan sarıçam ormanlarıyla kaplı Kars’ın Sarıkamış ilçesi, zengin yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Kış aylarında karla kaplı arazilerde avlanan, bahar aylarında ise yavrulayan tilkiler, özellikle nisan ve mayıs döneminde yiyecek bulmakta zorlandıklarında yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inebiliyor. Bu dönemde yuvadan çıkmaya başlayan yavru tilkiler de, annelerini beklerken çevrede yiyecek arayışına giriyor.

YİYECEK ARAYAN TİLKİ YAVRULARINI BESLEDİLER

Sarıkamış kırsalında doğa yürüyüşüne çıkan bazı doğaseverler, yuvalarından çıkan ve yiyecek arayan tilki yavrularıyla karşılaştı. Duyarlı doğa tutkunları, yanlarında getirdikleri mama ve ekmeklerle yavruları besledi.

Doğa tutkunu Nazlı Açelya Demirci, yürüyüş sırasında tilki yavrularıyla karşılaştıklarını anlatarak, “Buraya geldiğimizde yavruları görünce hemen yiyecek getirmeye karar verdim. Ekmek ve mama ile karınlarını doyuruyorum. Onları böyle görmek çok güzel bir deneyimdi.” dedi.