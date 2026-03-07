Yağışlar Bafa Gölü’ne hayat verdi: Su seviyesi yükseldi, balık bolluğu başladı

Bafa Gölü, yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle ciddi su kaybı yaşamış, göl kıyıları yer yer yaklaşık 30 metre çekilmişti.

Son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte göl yeniden su tutmaya başladı. Artan su seviyesi, hem bölge halkını hem de balıkçılar için umut oldu. Gölün çevresinde kuş hareketliliğinin de yeniden arttığı gözlendi.

ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALAN

Eşsiz doğal güzellikleri, zengin biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarla dikkat çeken Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi’nin bir koyu olan bölge, zamanla Büyük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonların birikmesiyle göle dönüştü. Günümüzde aralarında nesli tehlike altındaki türlerin de bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama alanı sağlıyor.

YAĞIŞLAR, SU KAYNAKLARINI DOLDURDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Ceyhun Özçelik, geçen yıl yaşanan kuraklığın gölde oksijen seviyesini düşürdüğünü ve su seviyesini önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Özçelik, özellikle ocak ve şubat aylarında düşen yağışların ardından su kaynaklarında ciddi bir toparlanma yaşandığını belirterek, rezervuarlardaki doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını ifade etti.

BÜYÜK MENDERES'İN DEBİSİ GÖLÜ BESLİYOR

Yağışlarla birlikte Büyük Menderes Nehri’nin debisinin arttığını aktaran Özçelik, bu suyun kontrollü şekilde Bafa Gölü’ne yönlendirildiğini belirtti.

Artan su girişinin gölde önemli bir canlanma yarattığını vurgulayan Özçelik, “Uzun süredir ilk kez Bafa Gölü’nde su seviyesinin kıyı çizgisine kadar yükseldiğini görüyoruz.” dedi.

Uzmanlar ayrıca göldeki su girişinin otomatik sistemlerle kontrol edilmesinin su bütçesinin dengede tutulması açısından önemli olduğunu vurguluyor.

BALIKÇILAR İÇİN BEREKETLİ SEZON

Bafa Gölü’nde yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapan Güray Çakır, yağışların ardından gölün kendini yenilediğini ve balık popülasyonunun arttığını söyledi.

Gölde özellikle yılan balığı, kefal ve levrek gibi türlerin çoğaldığını belirten Çakır, balıkçıların yeniden yoğun şekilde avlanmaya başladığını dile getirdi.

Bölgedeki Gölyaka ve Kapıkırı kıyılarından teknelerle avlanan balıkçılar, akşam ağlarını bırakıp sabah erken saatlerde toplamaya gidiyor.

YILAN BALIĞINDA BOLLUK YAŞANIYOR

Çakır, gölde özellikle yılan balığında önemli bir artış görüldüğünü belirterek, bu türün yaklaşık 7 bin kilometrelik bir göç yolculuğunun ardından bölgeye ulaştığını söyledi.

Nisan ve mayıs aylarına kadar bu bolluğun sürmesini beklediklerini ifade eden Çakır, bölgeye gelen ziyaretçilerin de en çok yılan balığını tercih ettiğini sözlerine ekledi.