Ağrı Dağı eteklerinde bahar hareketliliği: Göçmen kuşlar sulak alanlara gelmeye başladı

Türkiye’nin en doğusundaki illerden biri olan Iğdır, her yıl kıtalar arası göç eden kuşlar için önemli duraklardan biri olmayı sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Ağrı Dağı eteklerinde bulunan sulak alanlar, güneyden gelen göçmen kuşları ağırlamaya başladı. Bölgede yer alan sulak alanlar, özellikle bahar aylarında kuş gözlemcileri için de önemli bir doğal yaşam alanı oluşturuyor.

KARASU VE BULAKBAŞI SULAK ALANLARI HAREKETLENDİ

Bölgede yaklaşık 200 kuş türünün yaşadığı belirlenen Karasu Sulak Alanı ve Bulakbaşı Sulak Alanı, göç döneminde yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Uzun yolculuktan sonra bu alanlara ulaşan göçmen kuşlar, bir süre burada dinlenip beslenerek yaz aylarına doğru kuzeye doğru göçlerini sürdürüyor.

"GÜNEYDEN KUZEYE GÖÇ HAREKETİ BAŞLADI"

Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Emrah Çelik, baharın gelişiyle göç hareketlerinin hızlandığını söyledi.

Çelik, yapılan gözlemlerde Bulakbaşı Sulak Alanı’nda yaklaşık 40 farklı kuş türünün tespit edildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

Baharın gelmesiyle birlikte güneyden kuzeye doğru göç hareketi başladı. Yaptığımız çalışmalarda Bulakbaşı sulak alanında 40’a yakın kuş türünü gözlemledik.

KAR SULARI, SULAK ALANLARI BESLİYOR

Kış boyunca biriken karların erimesiyle sulak alanların su seviyesinin yükseldiğini belirten Çelik, bunun göçmen kuşlar için önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Kar sularıyla beslenen sulak alanların göçmen kuşlar için daha cazip hale geldiğini vurgulayan Çelik, mart sonu ve nisan başında kuş sayısının daha da artacağını söyledi.

BAZILARI KALACAK, BAZILARI YOLUNA DEVAM EDECEK

Uzmanlara göre bölgeye gelen kuşların bir kısmı yaz boyunca Iğdır’daki sulak alanlarda kalırken, bazı türler ise Türkiye’nin iç kesimlerindeki farklı sulak alanlara doğru göç etmeyi sürdürüyor.

Bu yönüyle Ağrı Dağı etekleri, göç yolundaki kuşlar için hem dinlenme hem de beslenme açısından önemli bir durak olarak öne çıkıyor.