Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 2. Bölüm

"KENDİNİ ALDATMAK NEDEN BU KADAR KOLAY"

Senem Uluhan'ın sorularını yanıtlayan Demirci, yaşama dair birçok konuda ufuk açan değerlendirmelerde bulunurken yayınlanan son bölümde 'aldatmak, kendini aldatmak ve kul hakkı' kavramlarını ele aldı.

"Kendimizi aldatmak neden bu kadar kolay?" sorusuna cevap veren Demirci, "Farkına vardırmadan başkalarını aldatmak ne kadar güçse farkına varmadan kendini aldatmak da o kadar kolaydır." sözü üzerinden insanın kendi ile ilişkisine dair derin tespitlerde bulundu.

"YALAN SÖYLEMEK İÇİN EFOR GEREKİR"

İnsanın başkasını aldatmak söz konusu olunca korktuğunu ve yönetemediğini belirten Demirci, bunun için bir efor gerektiğine, yalan için bir evren kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Kendini aldatmanın ise çok basit olduğunu belirten Demirci, "Kendimizi nasıl aldatırız? Kendimizle olan diyaloğun kontrol edeni yoktur. Kendimizle konuştuğumuzu zannederiz, kendimizle konuşmuyoruzdur, başka biri vardır orada." dedi.

