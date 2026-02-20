UEFA ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama...

Avrupa kupalarında bu hafta Galatasaray ve Samsunspor ile yüzümüz güldü ancak Fenerbahçe kendi evinde Nottingham Forest'a mağlup oldu. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin bu hafta oynadığı maçlar sona erdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'la karşılaştı.
Cimbom, Juventus'u 5-2'lik ezici bir skorla mağlup etti.
GALATASARAY'DAN MÜTHİŞ GALİBİYET
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Nottingham, maçı 3-0 kazandı. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin tur şansı zora girdi.
FENERBAHÇE TUR ŞANSINI ZORA SOKTU
UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele eden Samsunspor ise Üsküp deplasmanında sahne aldı.
Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.
BİR GÜZEL HABER DE SAMSUNSPOR'DAN GELDİ
Temsilcilerimizin aldığı sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi...
İşte güncellenen ülke puanları sonrası yeni sıralama:
1- İngiltere- 112.352
2- İtalya- 97.017
3- İspanya- 91.109
4- Almanya- 88.188
5- Fransa- 80.212
6- Portekiz- 69.266
7- Hollanda- 66.595
8- Belçika- 61.450
9- TÜRKİYE- 49.875
10- Çekya- 47.625