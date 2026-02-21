Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 3. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı Ramazan'da, Psikoterapist Dr. Senai Demirci'nin sohbetiyle renkleniyor.

Bu kapsamda Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programının 3. bölümü şimdi yayında...

Ramazan'ın üçüncü gününde bünyelerin oruca yavaş yavaş alıştığını söyleyen Demirci, aslında Ramazan'ın alışkanlıkları kırmak için geldiğine dikkat çekti.

"BÜNYELER ORUCA ALIŞTI AMA RAMAZAN ALIŞKANLIKLARI KIRMAK İÇİN GELDİ"

"Alıştığımız şeylerden çıkabildiğimiz kadar otomatikten manuele, gerçekten şimdi burada olmaya doğru bir yolculuğa başlıyoruz." diyen Demirci "Kim kendine kefil olabilir?" sorusunu yanıtladı.

"KİMSE SINANMADIĞI GÜNAHIN MASUMU DEĞİLDİR"

Yıllar önce bir hapishane ziyaretinde cinayet mahkumlarıyla olan çalışmasından çarpıcı örnekler veren Demirci, makalesine verdiği “Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir.” başlığı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Birçok insanın henüz sınanmadığı günah ve suçların masumu olmadığına dikkat çeken Senai Demirci, insan nefsi üzerine ufuk açıcı örnekler verdi.