Bayatlayan pideyi pamuk gibi yapmanın tek yolu: Fırından yeni çıkmış gibi olacak...

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pide, kısa sürede bayatlayabiliyor.

Ancak sertleşen pideleri çöpe atmaya gerek yok. Doğru yöntem ve biraz nem desteğiyle bayatlayan Ramazan pidesini yeniden yumuşatabilirsiniz.

İşin püf noktası ise yüksek ısıya maruz bırakmadan, kontrollü bir şekilde ısıtarak dokusunu korumak...

FIRINDA BUHARLA İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNDÜRÜN

Bu yöntemde ilk adım, pidenin yüzeyine hafif nem kazandırmak. Elinizle çok az su serpmek ya da temiz bir fırça yardımıyla pidenin üzerini nemlendirmek yeterli oluyor.

Ardından pideyi yağlı kâğıda sararak önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına yerleştirin.

Fırının alt rafına ısıya dayanıklı bir kap içinde su koyarak içeride buhar oluşmasını sağlayın.

Yaklaşık 5–7 dakika içinde pide kaybettiği nemi geri kazanıyor. Bu teknik sayesinde dış yüzey hafif çıtırlığını korurken, iç kısmı yeniden yumuşak ve pamuksu bir dokuya kavuşuyor.