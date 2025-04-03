Serin ve yağışlı hava ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.
Buna göre yağışlı hava bir süre daha etkisini gösterecek.
Yayınlanan rapora göre, yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre; yağış, 6 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.
SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK
Yağış, özellikle yurdun batı ile iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığında kuzey bölgelerde hissedilir düşüş yaşanacak. Bu kesimlerde sıcaklık 3 ile 6 derece azalacak.
Diğer bölgelerde ise önemli değişiklik öngörülmüyor; sıcaklığın mevsim normalinde seyretmesi bekleniyor.
3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU
3 büyük ilde yağışlı hava etkisini sürdürecek. İstanbul'da sıcaklık 16, Ankara'da 15 derece olacak.
İzmir'de hafta boyunca yağış bekleniyor; sıcaklık 19 derece civarında seyredecek.
Yetkililer, bayram tatili boyunca seyahat edecek vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini öneriyor. Olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.
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