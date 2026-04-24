Kuşadası Körfezi’nde deniz kaplumbağası alarmı

Kuşadası Körfezi merkezli yürütülen bilimsel çalışma, deniz ekosistemine ilişkin dikkat çekici veriler ortaya çıkardı. Uzun yıllara yayılan gözlemler, bölgede deniz kaplumbağalarının karaya vurma vakalarının giderek arttığını gözler önüne serdi.

18 YILLIK VERİLER İNCELENDİ

Araştırmada, Kuşadası Körfezi’nden 2007-2024 yıllarını kapsayan 18 yıllık veriler ile Patara bölgesinden 6 yıllık kayıtlar değerlendirildi.

Toplamda 397 karaya vurma vakasının incelendiği çalışmada, vakaların yıllar içinde belirgin şekilde yükseldiği tespit edildi.

YARALANMA İZİ OLMAYAN VAKALAR

İncelemeye konu olan vakaların büyük bölümünü Caretta caretta ve Chelonia mydas türleri oluşturdu. Bu türler, Akdeniz ekosisteminin en önemli deniz canlıları arasında yer alıyor.

Araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri de incelenen kaplumbağaların yaklaşık yarısında dış yaralanma izine rastlanmaması oldu.

Uzmanlar, bu durumun ölümlerin çoğunlukla balıkçılık faaliyetleriyle etkileşim ya da su altında kalma gibi dolaylı nedenlerden kaynaklanabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

YAZ AYLARINDA RİSK ARTIYOR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, mevsimsel verilerin riskin özellikle yaz aylarında arttığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Sürücü, kıyı kullanımının yoğunlaştığı sıcak dönemlerde insan faaliyetlerinin artmasının, kaplumbağalar üzerindeki baskıyı yükselttiğine dikkat çekti.

Çalışma; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla hazırlandı ve hakemli bir dergide yayımlandı.

KIYI YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK VERİ

Uzmanlar, elde edilen bulguların denizel mekânsal planlama ve kıyı yönetimi açısından önemli bir veri kaynağı sunduğunu vurguluyor.

Artan vakaların, hem çevresel farkındalığın artırılması hem de sürdürülebilir kıyı politikalarının geliştirilmesi açısından kritik bir uyarı niteliği taşıdığı ifade ediliyor.