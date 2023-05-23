Silivri'den Çanakkale'ye kadar 5 gün at sürdü! Mezun olan kızına verdiği sözü tuttu Silivri'de yaşayan bir ailenin kızı Çanakkale'de üniversite kazandı. Baba da kızına mezun olduğunda atıyla yanına gideceğine söz verdi. Ve dediğini de yaptı. Yol 5 gün sürdü, hava koşulları yordu ama sözünden dönmeyen baba, kızına kavuştu.

DHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuyan kızı Zeynep Kerse'ye (22) verdiği sözü tutan, Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı "endurance binicisi" olan Selman Kerse (51), İstanbul'un Silivri ilçesinden atıyla Çanakkale'ye gitti.

Baba Kerse, olumsuz hava şartlarına rağmen toplam 300 kilometreden fazla yolu 5 günde gidip, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu.

Yolculuğun kendisini çok zorladığını söyleyen Kerse, "Her şey kızım içindi, çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum, kızımla biraz özlem gidermek istiyorum. Ben sözümü tuttum kızım da sözünü tuttu okulunu bitirdi." dedi.

Zeynep Kerse, 2019 yılında ÇOMÜ Sağlık Yönetimi Bölümü'nü kazandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Selman Kerse'nin kızı Zeynep Kerse, 2019 yılında ÇOMÜ Sağlık Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

"Babamın bir atı olsa da gelse" sözü türküde kalmadı

Kızıyla üniversiteye kayıt için gelen Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı "endurance binicisi" olan baba Kerse, burada kızı Zeynep'e, "Babamın bir atı olsa da gelse" sözü türkülerde kalmasın. Okulunu bitirince yanına atımla geleceğim." diyerek söz verdi.

5 gün boyunca 300 kilometreden fazla yol aldı

Zeynep Kerse, mezun oldu. Bunun üzerine baba Kerse, 17 Mayıs'ta İstanbul'un Silivri ilçesinden safkan Arap atı olan "Kaan Berk" ile yola çıktı. 5 gün boyunca 300 kilometreden fazla yolu atıyla giden Kerse, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu.

Kampüste buluşan baba-kız, duygu dolu anlar yaşadı.

“Her şey kızım için”

Kızına verdiği sözü tuttuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kerse, şu ifadeleri kullandı:

Kızıma okulu bitirince atla geleceğimin sözünü vermiştim. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar 2-3 defa yağmurda ıslandım. Ancak çok sıcak insanlarla karşılaştım. Bana evlerini açtılar, atımı ahırlarına koydum. Kalmak için yanıma çadır aldım ama sağanak buna izin vermedi, çok ıslandım. 300 kilometreden fazla yol gittim. Bu zorlu yollara rağmen buraya ulaştım. Her şey kızım içindi, çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum, kızımla biraz özlem gidermek istiyorum. Ben sözümü tuttum kızım da sözünü tuttu okulunu bitirdi.

“Çok gururluyum, bu duygunun tarifi yok”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Zeynep Kerse ise sevincini şu sözlerle ifade etti.