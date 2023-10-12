Şırnak'ta 35 bin lira maaş alan çobanların zorlu mesaisi sona erdi Aylık 35 bin lira maaş ile 6 ay çalışan çobanlar, havaların soğuyup, hayvanların ahırlarda beslenmeye başlaması ile tatile girdi.

İHA

Tarla ve bahçe işleri ile besicilik, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde, çiftçiler ve besiciler için büyük bir öneme sahiptir.

Ancak bu sektörlerde çalışacak işçi bulmak, gün geçtikçe zorlaşmakta.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ilkbahar aylarında keçi ve koyun sürüleri için aylık 35 bin lira maaşla çoban tutuldu.

Sonbahar aylarının gelmesiyle beraber görevlerinin de sonu geldi.

6 ay ara verecekler

Binlerce sürüyü dağlarda aylarca otlatan çobanlar ve bölgede "berivan" olarak adlandırılan süt sağan kişiler, işlerine 6 ay ara vermiş olacak.

Hayvanlar yılın yarısında ahırda bakılacak

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde ikamet eden köylüler, havaların soğumasıyla beraber keçi ve koyunlarını sürüden ayırıp ahırlara götürmeye başladı.

Üreticiler, hayvanlarını 6 ay boyunca ahırda besleyecek.

"Bu zorlu mesai sona erdi"

Köy muhtarı Ramazan Gükçe, ilçe genelinde her yıl bahar aylarında çoban tuttuklarını belirterek, şu ifadelere yer verildi:

6 ay çoban ve berivanlar çok zorluk çekiyor. Sonbahar geldi, her yıl bu vakitlerde köylüler toplanıyor, herkes koyun ve keçisini sürüden ayırıp ahırlara götürüyor.



Dışarda kalırlarsa hastalanırlar. Bu yüzden soğuklardan da korumuş oluyoruz. Çobanlar evlerine gidecek, berivanlar da 6 ay evlerinde kalmış olacak. Bu zorlu mesai sona erdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)