Şırnak'ta bir baba engelli çocuğu için akülü sandalyeyi arabaya dönüştürdü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yürekleri ısıtan görüntü...

İlçeye bağlı Ayvalık köyünde yaşayan Abdullah Adıyaman isimli bir tamirci, engelli olan çocuğunu mutlu etmek için akülü sandalyeyi arabaya çevirdi.

Yapmış olduğu düzeneklerle kontrol edilir ayna, gece lambaları, uzun kısa far, müzik çalar ve telefon bağlantısı için de bluetooth aparatı taktı.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Engelli olan çocuğu için gece gündüz çalışarak akülü sandalyeyi araba şekline çeviren Adıyaman, destek verilirse daha düzenli bir çalışmayla engellilerin de artık gönül rahatlığıyla gece dışarı çıkmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

"ÇOCUĞUM MUTLU OLSUN DİYE YAPTIM"

Adıyaman, ''Çocuğum doğuştan engelli ve annesini geçen yıl kaybettik. Ben de çocuğum mutlu olsun diye akülü sandalyesini arabaya çevirdim. Değişik cihazlar ekledim hepsi aküyle çalışıyor.

4 gün kalıyor daha sonra şarja bırakıyorum. Işık, led ekran, telefon ve aynaları takarak orijinal ortamdaymış gibi bir izlenim verdim. Hepsi de çalışıyor, korna çok yüksek ses çıkarıyor, ışıklar ise kısa ve uzun olabiliyor'' dedi.