Şırnak'ta gelin ve damadın fotoğraf çekimi dikkat çekti

Şırnak'ta ilginç anlar...

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde Mercan ve Eray Yıldız çifti sözlendi, fotoğraf çekimi için ilginç bir tercih yaptı.

Fotoğraf için çekim platosuna gitmeleri gereken gelin ve damat adayı, Tanin Geçidi'ndeki bölgede düşen çığ sonrasında açılan tünellerde çekim yapmayı tercih etti.

KAR KÜTLELERİ ARASINDA ÇEKİM

Metrelerce uzanan kar tünelini tercih eden çifti yalnız bırakmayan gelin ve damat adayının akrabaları ise karlı bölgede çekimler yapmaya başladı.

"AYLARDIR BEKLİYORUZ"

Uzun süre burada çekim yapan yeni çift, aylardır bu anı beklediklerini söyledi.

"DEĞİŞİK OLDU"

Damat adayı Eray Yıldız, "Türkiye’de ilk defa böyle bir dış çekim yapılıyor. Aylardır bu günü bekliyorduk, kar tünelinde çekim yapmak istedik, değişik ve güzel bir duygu.’’ dedi.