Sivas'ta hentbol maçında sürpriz evlilik teklifi

İHA

Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde Sivas Gençlik Spor Kulübü ile Giresunspor arasındaki mücadele, sadece heyecanlı bir spor karşılaşması olarak değil, aynı zamanda unutulmaz bir sürprize de ev sahipliği yaptı. Maç sırasında, Sivas Gençlik Spor Kulübü yardımcı antrenörü Kürşat Eryıldız (24), basketbol antrenörü sevgilisi Yaren Kuzucu'ya (24) evlenme teklif etti.

Lise yıllarında tanışan ve tam 10 yıldır birlikte olan çift, aynı okuldan mezun oldu. Kürşat Eryıldız, üç gün sonra doğum günü olan sevgilisi Yaren Kuzucu'ya unutulmaz bir sürpriz yapmak için maç öncesi hazırlıklara başladı. Maç sırasında saha ortasında bir anda çağrılan Yaren Kuzucu, pankart, çiçek ve yüzük ile evlilik teklifini aldı. Tribünlerden gelen alkış ve tezahüratlar eşliğinde gerçekleşen bu an, spor salonunda duygusal bir atmosfer yarattı.

"SAHALARDAN GELİYORUZ, GELENEĞİ BOZMAK İSTEMEDİM"

Kürşat Eryıldız, evlilik teklifinin özel bir anlam taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bizim hikayemiz lise 1’te başladı ve 10 yıldır birlikteyiz. Aynı okuldan mezun olduk. Bu yolda devam etmek için bir adım atmaya karar verdik. Doğum günü üç gün sonra ama maalesef maç günüyle örtüşmedi. O yüzden bu sürprizi hazırladım. Süreç zorlu geçti ama başardık. Birbirimize her zaman anlayış gösterdik. İkimiz de sahadan geliyoruz, bu geleneği bozmak istemedim. Birlikte bir yuva kurma kararı aldık.

"BEKLEMEDİĞİM BİR AN OLDU, ÇOK HEYECANLANDIM"

Yaren Kuzucu, kendisine yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını ve heyecanını gizleyemedi: