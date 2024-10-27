Sonbaharda yaz keyfi! Antalyalılar denize akın etti

AA

Takvimler sonbaharı gösterse de Antalya'da yaz devam ediyor.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 ve nem oranının yüzde 24 olarak ölçüldüğü Antalya'da, güzel havayı fırsat bilen Turistler ve yöre halkı Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Birçok kişi sahil kenarında yürüyüş yaptı, kimisi ise yeşil alanlarda aileleriyle piknik yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı.

SONBAHARDA DENİZ KEYFİ

Bazı tatilciler çocuklarıyla denize girerken bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.