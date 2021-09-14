Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? A Milli Futbol Takımı'na yeni hoca...

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük için Stefan Kuntz ile anlaştığı iddia edildi. Bunun üzerine, "Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündeme getirildi.

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile oynanan maçı 6-1 kaybedince, Şenol Güneş istifasını sundu.

Güneş'in istifa etmesinin ardından, A Milli Futbol Takımı'na yeni gelecek hocanın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Yerli mi yoksa yabancı mı hoca olacağı tartışma konusu olurken, birkaç adayın ismi ise kulislerde konuşuluyordu.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni bir hamle geldi ve teknik direktörlük için Stefan Kuntz ile anlaştığı iddia edildi.

Bu gelişmelerin üzerine, "Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündeme taşındı.

Peki, Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

STEFAN KUNTZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

30 Ekim 1962 yılında dünyaya gelen Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Kuntz, EURO 96'da Almanya forması giyerek, Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine ise 1999 yılında başlayan Kuntz, 1 Eylül 2016'dan bu yana Almanya U21 takımını çalıştırıyor. Sözleşmesi 31 Temmuz 2023 yılında sona erecek olan deneyimli teknik adam U21 takımıyla 53 maça çıkarken, 2.28 puan ortalamasına sahip oldu.

Stefan Kuntz ve menajeri Marc Kosicke'ın İstanbul'a geldiği ve A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için TFF ile anlaştığı iddia edildi.