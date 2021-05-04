Tam kapanma kurallarını ihlal ederek uzun eşek oynayan ve halay çeken gençlerin o anları sosyal medyaya düştü.

Tüm yurtta 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma devam ediyor. Vatandaşlar kapanma kapsamında genel olarak kurallara uyuyor.

Ancak İstanbul Sultangazi'de, kuralları ihlal ederek uzun eşek oynayan ve halay çeken gençlerin o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

POLİSİ EKİPLERİNİ GÖREN KAÇTI

İlçenin farklı mahallelerinde özellikle parklarda oynayan gençler ve çocuklar, uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başladı.

Esentepe Mahallesi'nde sokak arasında oynayan çocuklar polisi görünce park halindeki araçların yanına gizlenerek, kaçmaya çalıştı.

Yine aynı mahallede parkta uygulama yapan polisi gören çocukların kaçışı, amatör kamera ile kaydedildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde de sokak arasında oyun oynayan çocuklar, devriye atan polis otosunu görünce koşarak kaçmaya başladı.

Sultangazi'de ilginç görüntüler: Halay çekip, uzun eşek oynadılar VİDEO

EKMEK ALMA BAHANESİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR AMA..

50. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre devriye atan polis aracına iki kişi taş attı.

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişiler, koşarak yakınlarda bulunan bir fırında 'ekmek almak' bahanesiyle saklanmaya çalıştı.

Kaçanların fırında olduğunu tespit eden polis, fırına girerek iki kişiyi gözaltına aldı.

O ANLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Cebeci Mahallesi'nde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, tam kapanma kurallarını ihlal ederek 'uzun eşek' oyunu oynadı.

Başka biri ise o anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde sokağa çıkan bir grup genç, davul eşliğinde halay çekti.

Tam kapanma kurallarını ihlal eden gençlerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.