Süngerin üzerine tuz serpin, o etkilerin hepsinden yararlanın

Mutfakların olmazsa olmaz temizlik gereçleri arasında yer alan bulaşık süngerleri her ne kadar yıkadığınız bardak, tabak veya tencereyi kolayca temizlemenizi sağlıyor olsa da zaman içerisinde bakteri oluşumunun en çok oluştuğu noktalar arasında yer alıyor.

Her ne kadar düzenli olarak değiştiriyor olsanız da bulaşık yıkamanızın ardından ıslak ve sabunlu kalan bu süngerler bakteri oluşması için harika bir yer oluyor.

Ancak tam bu noktada uygulayacağınız bu yöntem bulaşık süngeri üzerinde bakteri oluşmasını önemli ölçüde engellemenize yardımcı olurken yıkayacağınız eşyalarında daha temiz olmasını sağlıyormuş.

BİR MİKTAR TUZ SERPMEK YETİYOR

Mutfakta hijyenin en pratik yollarından biri, aslında evlerimizde her zaman bulunan basit malzemelerle sağlanabiliyor. Sıradan bir bulaşık süngeri ve birkaç yemek kaşığı tuz, düşündüğünüzden çok daha etkili bir temizlik sırrı sunuyor.

Tuzun doğal dezenfektan özelliği sayesinde antibakteriyel bir etki ortaya çıkıyor ve bulaşıklarınız çok daha hijyenik bir şekilde temizleniyor.

Süngerin üzerine serpilen tuz, yıkama sırasında sadece yağ ve kirin daha kolay çözülmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bakteri oluşumunu da büyük ölçüde engelliyor.

Özellikle sık kullanılan mutfak süngerlerinde zamanla biriken mikroplar, tuz sayesinde etkisiz hale getirilebiliyor. Bu basit yöntemle hem bulaşıklarınızda daha yüksek bir temizlik standardına ulaşabilir hem de mutfağınızda sağlığınızı koruyacak küçük ama etkili bir adım atabilirsiniz.