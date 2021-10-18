Sünnet olmak farz mı, vacip mi, sünnet mi? Diyanet'ten yeni fetva...

Sünnet olmak farz mı, vacip mi, sünnet mi? Diyanet'ten yeni fetva...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "sünnet olmak" hakkında yayınlanan yeni fetvanın akabinde müslümanlar "sünnet farz mı, vacip mi, sünnet midir?" merak ediyor. İşte Diyanet'ten sünnet fetvası...

İslam aleminin merak edilen konularından biri olan sünnet Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırma konusu oldu.

Din İşleri Yüksek Kurulu, çocukluk döneminde sünnet olamayan ancak sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olma zorunluluğu olmadığını açıkladı.

Vatandaşlar sünnet olmanın farz olup olmadığını merak ediyor. Peki Sünnet olmak farz mı, vacip mi, sünnet mi? İşte Diyanet sünnet fetvası...

SÜNNET OLMAK FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET MİDİR?

Sünnet, erkek üreme organının uç kısmında bulunan deri parçasının kesilmesine verilen addır.

Sünnet, Yahudi dini inancında büyük yer tutar. Tanah'a göre YHVH, İbrahim'e ve soyundan gelenlere sünnet olmalarını emretmiştir. Bu inanışın gereği olarak Yahudiler, doğumdan sonra 8. günde erkek bebeklerini sünnet ederler.

İslam dünyasında erkeklerin sünnet olmasının farz olup olmadığı konusu geçmişten günümüze kadar merak edilen konuların başında gelmiştir.

Kur'ân'da "sünnet ile ilgili herhangi bir âyet bulunmamakla birlikte, Müslümanlığın simgesi olarak kabul edilmiştir. Bazı Hadisi şeriflere baktığımızda ise sünnet olmanın farz değil sünnet olduğu ifade edilmektedir.

Sünnet olmak ile ilgili Hadis-i Şerifler şöyle:

Sünnet olmak, erkekler için, sünnettir. (Taberani)

Sünnetsiz adam, 80 yaşında da olsa, Müslüman olunca yine sünnet edilir. (Beyheki)

-Resulullah, Müslüman olan erkeğe, 80 yaşında olsa bile, sünnet olmayı emrederdi. (Taberani)

-Fıtri sünnet beştir: Sünnet olmak, kasıkları temizlemek, tırnak kesmek, koltuk altını temizlemek ve bıyıkları kısaltmak. (Buhari)

-İbrahim aleyhisselam, 80 yaşında [sünnet emri gelince gecikmemek için] balta ile kendisini sünnet etti. (Buhari)

DİYANET SÜNNET FETVASI

Din İşleri Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Küçük yaşta sünnet olamayan veya sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olması gerekli midir?” sorusuna yönelik fetva yayınlandı.

Erkeklerin sünnet olmasının İslam'ın şiarlarından biri olduğu ve mazeret olmadıkça sünnet olunması gerektiğinin vurgulandığı fetva şöyle:

"Din İşleri Yüksek Kurulu 02.06.2021 tarihinde Kurul Başkanvekili Dr. Mustafa Bülent DADAŞ başkanlığında toplandı. Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Küçük yaşta sünnet olamayan veya sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olması gerekli midir?” başlıklı fetva metni müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki metnin Kurul Kararı olarak kabulüne karar verildi:

Erkeklerin sünnet olması (hıtân), İslam’ın şiarlarından biridir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sünnet olmayı fıtrat gereği yapılan işler arasında zikretmiştir (Buhârî, Libâs, 63, 64; İstizân, 51; Müslim, Tahâre, 49; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 178).

İslam âlimlerinin çoğunluğu, sünnet olmanın vacip olduğunu söylerken Hanefiler bunun meşru bir mazeret olmadıkça terk edilmemesi gereken bir sünnet-i müekkede olduğunu vurgulamışlardır.

Bu itibarla sonradan Müslüman olan ya da küçükken sünnet olamamış bir kimsenin sünnet olması gereklidir. Ancak sünnet olmak İslam’ın şiarı olmakla birlikte, İslam’a girmek için bir ön şart değildir. Bu sebeple geç yaşta sünnet olmak kişiye bedensel ve ruhsal açıdan sıkıntı verecekse ya da sağlık açısından sakıncalar doğuracaksa kişi sünnet olmayabilir (Serahsî, Mebsût, X, 156; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr, XIII, 430-432; Karâfî, ez-Zahîre, XIII, 280; İbn Kudâme, Muğnî, I, 115; İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr, VI, 751)."

