Takipçileri kadar çöp topluyor: Aras’tan çevre için büyük adım

Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşayan Aras Kayretli, çevre kirliliğine ve orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla annesi Başak Gizdaş’ın desteğiyle sosyal medyada bir kampanya başlattı. “Takipçim kadar çöp topluyorum” sloganıyla yola çıkan 6. sınıf öğrencisi Aras, kısa sürede 500 bine yakın takipçiye ulaştı.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA TEMİZLİK

Yaz tatilini çevre temizliğine ayıran Aras, sabahları erkenden kalkıp, annesiyle birlikte doğa yürüyüşlerine çıkıyor. Sahil, kıyı şeridi, park ve yeşil alanlarda atıkları toplayan küçük çevreci, poşetlere doldurduğu çöpleri çöp kutularına bırakıyor ve bu anları sosyal medya hesabında paylaşarak farkındalık oluşturuyor.

"BU KADAR İLGİ GÖRECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Zeki Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencisi Aras, kampanyaya annesinin teşvikiyle başladığını belirterek şöyle konuştu:

Annem sabahları yürüyüşe çıkardı, ben de katılmak istedim. Akşamları etrafta atılmış çöpleri görünce annem, sosyal medyada bir hesap açmayı önerdi. Bir video çektik, bu kadar beğenileceğini hiç beklemiyorduk. İnsanların ilgisi bizi hem şaşırttı hem mutlu etti. Asıl amacım takipçi kazanmak değil, çevreye ve özellikle orman yangınlarına dikkat çekmekti. Yerlere çöp atanları görünce üzülüyorum. Daha duyarlı olursak doğamız için çok güzel şeyler yapabiliriz.

"EVLADIMLA GURUR DUYUYORUM"

Başak Gizdaş ise kampanyanın ilk olarak yakın çevreyle paylaşıldığını, ardından gelen yoğun ilgiyle sosyal medya hesabı açtıklarını anlattı: