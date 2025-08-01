Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesini güncelledi

Gıta üretimi ve satışı yapan işletmeler yoğun denetim altında.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık bu kapsamda; halk sağlığını tehlikeye atan, ürünlerin içeriğini değiştirerek sahte ürünlerle vurgun yapmaya çalışan işletmeleri uzun süredir belli periyotlarla ifşa ediyor.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Bakanlığın resmi web sayfasında yayımlanan liste güncellendi.

Yine birçok işletmede ürünlerin taklit-tağşiş edildiği, özellikle hayvansal ürünlere domuz eti ve türevleri karıştırıldığı tespit edildi.

DOMUZ ETİ, SAKATAT, KANATLI ETİ

Kırmızı et ürünlerinde domuz eti, kanatlı eti ve sakatat tespit edilirken peynir ürünlerinde belirtilen yağ oranlarından düşük oranlar, zeytin yağlarında diğer tohum yağları ve baharat ürünlerinde yabancı maddeler tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ekipler tarafından satış noktalarından acil olarak toplatılıyor. Bakanlık söz konusu işletmeler cezai yaptırım uyguluyor.

İşte bakanlığın yayınladığı yeni ifşa listesi: