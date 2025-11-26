Abone ol: Google News

Tekirdağ'da bariyere çarpan araç dik durdu, 2 yaralı

Tekirdağ-Kırklareli yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araç dik şekilde dururken 2 kişi yaralandı. Aracın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 12:38
  • Tekirdağ-Kırklareli yolunda kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak dik şekilde durdu.
  • Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek inceleme başlatıldı.

Tekirdağ son zamanların en ilginç kazalarından birine sahne oldu.

Muratlı–Büyükkarıştıran karayolu üzerinde A.Ç.’nin kullandığı 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

DİK DURDU

Araç çarpmanın etkisiyle dik şekilde durdu.

GÖREN GÖZLERİNE İNANAMADI

Görenleri hayrete düşüren kazada sürücü A.Ç. ile yolcu H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yolda trafik güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de olası bir risk ihtimaline karşı hazır bekletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

