Tekirdağ'da Sahil Güvenlik kıyılarda anons yaptı! Sıcak havada denize girmeyin Sıcaktan bunalanlar denize koşarken, hiç alışılmadık bir uyarı ile karşılaştılar. Sahil Güvenlik botu kıyıdakilere, öğle güneşinde rahatsızlanmamaları için sıcakta denize girmemelerini anons etti.

DHA Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle Tekirdağ’ın ilçesi Marmaraereğlisi’nde günübirlik tatilcilerle birlikte sahillerde yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği görüldü. Öğle saatlerinde denize girenler için bunaltıcı sıcakların tehlike oluşturmasından endişelenen Sahil Güvenlik Komutanlığı denizde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karara sıkı önlem aldı. Marmaraereğlisi ilçesinde hava sıcaklığının yoğun olarak hissedildiği öğle saatlerinde denize girenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botundan yapılan anonsla uyarıldı. "Bu saatlerde denize girilmesi tehlikeli" Anonsta, vatandaşlardan güneşin tepede olduğu saatte denize girilmemesi şöyle istendi: Değerli vatandaşlarımız, bölgemizde oluşan sıcak hava koşulları nedeniyle bu saatlerde denize girilmesi tehlikelidir. Can güvenliğiniz adına uyarıları dikkat almanız önemle rica olunur. Sahil Güvenlik Komutanlığı, iyi günler diler. Denize girenlerin eşyalarına dikkat etmesi de istendi Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de araç megafonundan yaptığı anonslarda, denize girenlerden değerli eşyalarını açıkta bırakmamalarını istedi.